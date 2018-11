"Schräger Typ" hatte ein Rad ab

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer, die am Montagabend auf der Autobahn 3 in Richtung Regensburg unterwegs waren, riefen bei der Erlanger Verkehrspolizei an, nachdem ihnen ein "schräger" Sattelzug aufgefallen waren. Die Beamten entdeckten den fraglichen 40-Tonner kurz vor der Rastanlage Aurach und leiteten ihn in den Parkplatz. Die Ansicht von hinten erinnerte sie an den schiefen Turm von Pisa - der Sattelanhänger neigte sich gefährlich und drohte umzukippen.

Der Fahrer, ein 34-jähriger Rumäne, befand sich gerade auf der Fahrt von den Niederlanden nach Rumänien. Über den schrägen Zustand seines Zuges wusste er Bescheid, aber er nahm es achselzuckend hin, dass an dem Auflieger ein komplettes Rad fehlte. Dass die beiden verbliebenen Räder und Aufhängungen nun das Gewicht des fehlenden Rades kompensieren mussten, merkte man ihnen an. Die rechte Fahrzeugseite war tief eingesunken, und selbst die an sich fest verzurrte Ladung im Anhänger hatte sich bereits zur Seite geneigt.

Die Beamten untersagten dem Rumänen kurzerhand die Weiterfahrt. Dafür waren rund 300 Euro an Sicherheitsleistung fällig. Die Spedition musste sich um einen Pannendienst kümmern, der ein passendes Ersatzrad montieren konnte, dann erst durfte der Mann seiner Fahrt fortsetzen. pol