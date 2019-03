Schottland und China im Doppelpack

Die Vortragsreihe des Naturkunde-Museums erfreut sich so großer Beliebtheit, dass zuletzt zahlreiche Interessierte wegen Überfüllung des Vortragssaals abgewiesen werden mussten. Deshalb wird der Vortrag "Nordschottland - die Küstenlandschaft am Atlantik bei Kyle of Lochalsh bis John o'Groats" von Ralf Metzdorf und Frank Heumann am Samstag, 23. März, um 15 Uhr erneut angeboten. Am Sonntag, 24. März, präsentiert Raimund Göhlich aus Bad Staffelstein in einer spektakulären Audiovisionsschau ab 15 Uhr seine Eindrücke aus China. red