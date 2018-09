Schottland auf zwei Rädern

Auch in diesem Jahr begab sich der RSV "Querfeldein" Schneckenlohe auf eine einwöchige Mountainbike-Exkursion. Als Reiseziel wurde Schottland mit seinen Weitwanderwegen "West-Highland-Way" , "Great-Glen-Way" und "Speyside-Trail" ausgewählt. Sieben Radsportler sowie zwei Begleitpersonen machten sich auf die lange Anreise nach Glasgow, dem Ausgangspunkt dieses Abenteuers.

Auf alten Viehhändlerrouten ging es am ersten Tag relativ gut voran. Nur die vielen Viehgatter bremsten auf den ersten 25 km. Mit dem Conic Hill stellte sich die erste Herausforderung der Tour in den Weg. Der lange Aufstieg sollte allerdings mit dem faszinierenden Blick auf den größten See Schottlands, den Loch Lomond, belohnt werden. Einsetzender Regen und teilweise unfahrbare Trails bestimmten die restlichen Kilometer des Tages und sollten einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten Tag mit typisch schottischem Wetter und teiwleise unbefahrbaren Wegen geben - direkt am Ufer des Loch Lomond mussten die Fahrräder circa uehn Kilometer geschoben und getragen werden. Deutliche Wetterbesserung am dritten Tag auf dem West-Highland-Way mit wunderbaren Singletrails. Kurz vor dem Tagesziel wurde einer der Höhepunkte der Tour angegangen: Devil's Staircase, das Treppenhaus des Teufels, höchster Punkt des West-Highland-Ways. Der Name war jetzt Programm und so waren die letzten Höhenmeter nach dem Motto "Wer sein Rad liebt, der schiebt" nur noch zu Fuß zu erklimmen. Der letzte Abschnitt des West-Highland-Ways konnte bei strahlenden Sonnenschein am nächsten Tag in Angriff genommen werden. Alte Militärstraßen bestimmten den Weg auf den letzten Kilometern bis zu dessen Ende in Fort William. Gleichzeitig ist Fort William der Startpunkt des 117 km langen Great-Glen-Ways, welcher sogleich unter die Stollen zum tagesziel Fort Augustus genommen wurde.

Die letzten 70 Kilometer mit 1700 Höhenmetern auf dem Great-Glen-Way hatten es in sich. Wunderbare Trails steil bergauf und flowig bergab wechselten sich mit schönsten Aussichten auf Loch Ness ab. Der letzte Tag der Tour wurde auf dem Speyside-Way, besser bekannt unter dem Namen Whisky-Trail, verbracht. Einige der bekanntesten Whisky-Brennereien liegen direkt auf dem Weg. In Grantown on Spey wurde auch der eine oder andere Whisky verkostet. red