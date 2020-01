Schottischer Abend des Partnerschaftsvereins

Am 25. Januar feiern Schotten in aller Welt den Geburtstag ihres großen Nationaldichters Robert Burns mit einem zeremoniellen "Burns Supper". Wie viele Schottlandfreunde in Deutschland feiert auch der Partnerschaftsverein Landkreis Kronach - Moray Council und lädt zu seinem "Burns Abend" für Samstag, 25. Januar, ein. Nicht ganz im hohen Norden Schottlands, aber im "rauen Nortwald", in Nordhalben nämlich, wird die Traditionsveranstaltung mit der Nationalspeise "Haggis", mit Dudelsackmusik und interessanten Informationen über Burns und sein geliebtes Schottland stattfinden. Anmeldungen per E-Mail an Hans.Blinzler@t-online.de oder Telefon 09267/1705. red