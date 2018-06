Schotten führen den GC Herzogenaurach auf Platz 3

Herrmann kämpft sich zurück





"Nur ein paar kleine Patzer"



Die Herzogenauracher Herrenmannschaft landete am dritten Spieltag der 1. Golf-Bundesliga Süd beim Stuttgarter GC Solitude mit nur sechs Schlägen Rückstand auf Mannheim-Viernheim und St. Leon-Rot auf dem dritten Platz. "Im Großen und Ganzen ist es ziemlich gut gelaufen. Wir hatten wirklich eine Chance zu gewinnen", resümierte GCH-Trainer Craig Miller. Das Team erwischte einen guten Start.Nach den Vierern - zwei Spieler jedes Teams wechseln sich ab - waren die Herzogenauracher verdient auf Platz 1. Dabei bewährte sich das neue Duo Matthias Schmidt und Simon Zach. Auch die Nachwuchsspieler Moritz Herrmann und Lukas Pany sowie Ruwald Ausborn jun. und Michael Strohmeier zeigten erneut gute Leistungen.Bei den Einzeln am zweiten Tag dauerte es, bis der GCH in Schwung kam. Herrmann erwischte einen schlechten Start, kämpfte sich aber zurück und spielte ebenso wie Schmidt mit 72 Schlägen eine solide Par-Runde. Eine starke Leistung zeigten die beiden Herzogenauracher Schotten Euan McIntosh und Graeme Robertson. Sie beendeten die Einzel mit jeweils nur 70 Versuchen.Am 21. und 22. Juli steht für die Herzogenauracher das Heimspiel in Burgstall auf dem Programm. Dann geht es für die Gastgeber darum, das "Final Four" zu erreichen, das Finale der Deutschen Golf-Liga, in dem die ersten beiden der Gruppen Nord und Süd um den Titel Deutscher Mannschaftsmeister kämpfen.Die Damenmannschaft war am dritten Spieltag beim Golf- und Landclub Schloss Liebenstein zu Gast und zeigte ebenfalls eine solide Leistung, musste sich aber dem Gastgeber geschlagen geben. "Die Taktik, die wir uns zurechtgelegt hatten, ist bis auf ein paar kleine Patzer aufgegangen. Aber die können beim Golf einfach ab und zu passieren", sagte Coach Matthias Knoblauch zu Platz 2 hinter Liebenstein, allerdings mit großem Abstand zu Augsburg auf Rang 3.Die GCH-Damen liegen jetzt in der Regionalliga Süd 2 auf Platz 2, punktgleich und mit nur einem Schlag Rückstand auf Liebenstein. Am vierten Spieltag in Heidelberg will sich das Team den ersten Tabellenplatz zurückholen. Am letzten Spieltag in Herzogenaurach setzen die GCHlerinnen auf den Heimvorteil, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu erreichen.