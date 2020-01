Schornsteinfeger helfen kranken Kindern

"Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern": Mit dieser Aktion hatte sich Bezirkskaminkehrermeister Harald Will zusammen mit seinem Sohn Florian und den Enkeln Johannes und Nik im Eingangsbereich des Edeka-Einkaufsmarktes postiert, um gut 200 Weihnachtssterne für 2 Euro an die Frau oder an den Mann zu bringen.

Will hat schon in den Vorjahren eine solche Aktion gestartet. Den Erlös hat Harald Will mittlerweile auf 650 Euro aufgerundet. Das Geld geht an den Verein "Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern".

Werner Reißaus