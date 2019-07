"Schonraum Schule" wird nun verlassen

36 Schüler schafften die Mittlere Reife, davon sieben mit einer eins vor dem Komma. 31 Mal wurde der Qualifizierende Mittelschulabschluss vergeben und 23 Jugendliche erreichten erfolgreich den Mittelschulabschluss.

"Zahlen, die sich sehen lassen können", wie Rektor Manfred Heinbuch erfreut feststellte. Die Ehrung der erfolgreichsten Absolventen stand im Mittelpunkt der Entlassfeier an der Mittelschule Altenkunstadt am Wochenende. Schulbeste wurde Shirley Koschig aus der 9 aG, die mit einem Notendurchschnitt von 1,1 auch auf Kreisebene die Nase vorn hatte.

Der "Gefangenenchor" aus Guiseppe Verdis Oper "Nabucco" tönte aus den Boxen, als die Neunt- und Zehntklässler unter dem Beifall von Eltern, Lehrern und Ehrengästen, darunter Weismains Zweiter Bürgermeister Hans Schott und Jugendbeauftragter Marco Hennemann für die Stadt Burgkunstadt, in die Aula zogen.

"Für immer bleibt"

Rektor Manfred Heinbuch hatte seiner Ansprache das Lied "Für immer bleibt" zugrunde gelegt. Der Musiker Benne beschreibe darin die Situation junger Menschen, die nach langer, gemeinsamer Zeit nun getrennte Wege gehen und zurückblicken. "Das hier ist wasserdicht und feuerfest, kugelsicher und windgeschützt", zitierte der Rektor aus dem Songtext. Bis zu diesem Tag hätten die Schüler im "Schonraum Schule" gut behütet und versorgt ihre Entwicklung in Richtung "erwachsen werden" genießen können: "Eure Lehrer haben euch in den vergangenen Jahren an die Hand genommen und zum Schulabschluss geführt. Aber auch Schulleitung, Sekretariat, Hausmeister, das Team der Jugendsozialarbeit und die Berufseinstiegsbegleiter haben sich eurer Wünsche, Sorgen und Probleme angenommen". Mit diesem "Rundum-Sorglospaket" sei es nun aber vorbei. Heinbuch zufolge müssen die jungen Leute nun selbst dafür sorgen, dass das, was kommt, "wasserdicht und feuerfest, kugelsicher und windgeschützt" ist. Die Mittelschule habe versucht, dafür das erforderliche Rüstzeug zu vermitteln.

Dazu gehören dem Rektor zufolge aber nicht nur gute Noten, sondern auch soziale Kompetenzen wie Anstand, Höflichkeit, Loyalität, Teamfähigkeit und Toleranz. "Vergesst bitte diese Tugenden nicht", appellierte er an die Schüler.

"Nach der Schule ist mitten im Leben. Und dieses will gemeistert werden", sagte Bürgermeister Robert Hümmer. Der stellvertretende Vorsitzende des Schulverbands Altenkunstadt/Burgkunstadt/Weismain wünschte den Jugendlichen, dass sie in dieser neuen Lebensphase stets die richtigen Wege beschreiten - egal, wie steinig sie manchmal sein mögen. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt seien jedenfalls gut. Den Lehrkräften und Mitarbeitern der Mittelschule dankte Hümmer für die hervorragende Zusammenarbeit.

"Dank eurer Lehrer werdet ihr gut vorbereitet in einen neuen Lebensabschnitt entlassen", betonten Vorsitzende Ramona Herbst und Mitglied Thomas Pribyl, die die Grüße des Elternbeirats übermittelten. Mit Geschenken bedankten sie sich bei den Lehrern Ulrike Knauer und Karin Pfadenhauer, die zum Schuljahresende die Mittelschule verlassen, sowie bei den ausscheidenden Gremiumsmitgliedern Monika Meixner und Bernhard Freitag.

Rektor Manfred Heinbuch und Bürgermeister Robert Hümmer ehrten die Schüler mit den besten Noten. Mit Geldgeschenken ausgezeichnet wurden bei den Mittlere-Reife-Absolventen Julia Herold, Mina Ahmed Mohammed, Julia Daschner, Emily Hammitsch, Alexandra Jung, Karina Bevz, Andreas Dauer, Igor Förtsch und Selina Nikolaus. Beim "Quali" schnitten Shirley Koschig, Moritz Müller, Jannik Zenker, Angelina Schneider, Anna-Lena Meixner und Nico Till besonders gut ab. Schulbeste Shirley Koschig erhielt zusätzlich den von Ehrenbürger Otto Schuhmann gestifteten Ehrenpreis in Form einer Uhr. "Behaltet eure Schule als etwas Angenehmes und Schönes in guter Erinnerung", forderte er die Entlassschüler auf.

Dankbarkeit und ein bisschen Wehmut klangen aus den Beiträgen, mit denen sich die Klassen 9 aG, 9 b, 1 0aM und 10 bM von "ihrer" Schule verabschiedeten. Ihr Dank galt allen, die sie während ihrer Schulzeit begleitet hatten, vor allem aber den Klassenlehrerinnen Birgit Pörschke, Ruth Schneider, Silke Schaible und Miriam Kreßner. Mit beschaulicher Musik dezent untermalt überreichten Rektor Manfred Heinbuch und die Klassenlehrer den Neunt- und Zehntklässlern ihre Abschlusszeugnisse. Mit beeindruckenden Gesangs- und Klavierdarbietungen bestritten Selina Nikolaus, Kevin Schwarz und Alida Mende den musikalischen Teil des Abends. Die "Catering-Girls" unter Leitung der Hauswirtschaftslehrerinnen Waltraud Fischer und Karin Schülein sowie der Elternbeirat bewirteten die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten. bkl