Schonend für Gelenke, gut für den Rücken

Die VHS bietet wieder drei Kurse zum Thema "Rücken fit" an. Die gelenkschonende Gymnastik stabilisiert den Rücken und löst Verspannungen. Zwei Kurse in der Turnhalle der Berufsschule starten am Montag, 24. September, jeweils um 19.30 Uhr und um 20.45 Uhr. In der Lucas-Cranach-Schule geht es am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr los. Die Anmeldung ist unter 09261/ 60600 oder per Internet (www.vhs-kronach.de) möglich. red