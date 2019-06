Schon zum 17. Mal: Ebinger Seefest mit Sautrogrennen und Lauf

Die SpVgg Germania Ebing veranstaltet mittlerweile zum 17. Mal das weithin bekannte und beliebte Ebinger Seefest am Freitag und Samstag, 14./15. Juni, auf dem Festplatzgelände vor dem See.

Die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer aus den verschiedenen Abteilungen des Sportvereins freuen sich auf zwei schöne Festtage mit vielen Besuchern aus nah und fern. Für den Startschuss am Freitag sorgt wie immer der Ebinger Seelauf, der in diesem Jahr zum 15. Mal von der Laufabteilung der SpVgg Germania Ebing durchgeführt wird.

Jeder Sportler kann nach eigenem Leistungs- und Fitnessstand seine Rundenzahl (á 1,8 km) um den schönen See selbst wählen. Die Anmeldung zum Lauf erfolgt online über www.ebinger-seelauf.de oder persönlich ab 16.30 Uhr am Freitag. Seit es das Seefest gibt, ist die Ebinger Blaskapelle mit von der Partie. Sie wird wieder für Unterhaltung während und nach dem Seelauf sorgen. Ab 21 Uhr spielt mit "Lost Eden" die nach eigenen Angaben "geilste Band der Welt" auf der Seebühne. Ziemlich mutig, aber die mit dem "German Music Performance Award" ausgezeichnete Band bietet eine spektakuläre und aufwendige Show der Extraklasse. "Lost Eden" bringt nonstop Live Party, Rock, Pop, Entertainment und pure Leidenschaft auf die Bühne.

Der Samstag startet ab 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen und bietet um 16 Uhr eine "Riesengaudi" mit dem "Abicher Sautrogrennen". Das für die tollkühne Besatzung und den zahlreichen Zuschauern einmalige Spektakel in der Gegend startet dieses Jahr ebenfalls zum 17. Mal auf dem Seefest.

Zweiter-Teams in Trögen

Die aus zwei Personen bestehende Sautrogmannschaft muss beim Start vom Ufer aus um eine im See befindliche Boje ausschließlich mit den Händen herumpaddeln und den Holztrog danach wieder zurück ans Ufer bringen. Damit Chancengleichheit unter den Teilnehmern herrscht, werden die einheitlich gebauten Sautröge aus Holz vom Veranstalter gestellt. Die teilnehmenden Mannschaften aus nah und fern bieten den Zuschauern immer spannende Rennen und den einen oder anderen Lacher, wenn es um die Siegprämie von 100 Euro in bar und den großen Wanderpokal geht.

Für die weiteren Plätze sowie für die originellste Verkleidung gibt es ebenfalls attraktive Preise. Für mutige und kurzentschlossene "Seeleute" sind noch ein paar Startplätze reserviert. Anmeldungen und Infos im Internet unter www.ebinger-seefest.de.

Das Abendprogramm wird am Samstag ab 17.30 Uhr von den Itzgrunder Musikanten eingeläutet, die bis 20.30 Uhr für Unterhaltung sorgen. Eine Premiere steigt ab 21 Uhr, wenn zum ersten Mal in Ebing die bekannte Unterhaltungsband "Volxx Liga" auf der großen Seebühne rockt. Die Band will auch ihren Auftritt in Ebing zu einem zeitgemäßen, fetzigen und stimmungsvollen "Volxx-Fest" werden lassen.

Die Besucher des Seefestes dürfen sich auch auf ein reichhaltiges Getränke- und Speisenangebot freuen, das in den verschiedenen Holzbuden frisch zubereitet wird. Der Eintritt ist, wie immer, an beiden Tagen bzw. Abenden frei.

Das Ebinger Seefest findet unter freiem Himmel statt, der nur durch die vielen bunten Lichterketten erhellt wird. Die zahlreichen Besucher schätzen die entspannte Atmosphäre mit dem freien Blick auf den durch die Wasserfontäne und dem schwimmenden Seefestschild romantisch beleuchteten See. red