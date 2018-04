Schon wieder Warnstreiks

red



Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder für den heutigen Mittwoch erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Davon sind auch die Stadtwerke Bamberg betroffen: das Bambados bleibt aus Sicherheitsgründen den ganzen Tag geschlossen, teilt die Stadt mit. Die Busfahrer streiken nicht, da für sie ein anderer Tarifvertrag gilt. Neben dem Bambados ist dieses Mal auch das Kundencenter am ZOB betroffen. Es ist heute ganztägig geschlossen. Strom, Gas, Wasser und Fernwärme fließen gewohnt sicher. Störungen werden bei den Stadtwerken auch im Streikfall rund um die Uhr unter der Notfallrufnummer 0951/77-0 entgegengenommen und behoben. Die Stadtwerke halten ihre Kunden über die www.stadtwerke-bamberg.de und auf ihrer Facebookseite über den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden. Im Zuge des Warnstreiks kann es erneut auch zu Verzögerungen und Ausfällen bei der Müllentsorgung und der Straßenreinigung kommen. Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) mitteilt, werden ausfallende Abfall- oder Wertstofftouren bei Bedarf zeitnah nachgefahren."In dieser Verhandlungsrunde ist nun auch Bundesinnenminister Seehofer erstmals mit an Bord. Wir wollen ihm gleich zu Beginn den Unmut und die Verärgerung der Beschäftigten über die Verzögerungstaktik der Arbeitgeber signalisieren", wird Doris Stadelmeyer, Verdi-Bezirksgeschäftsführerin in Oberfranken-West, in einer Gewerkschaftsmitteilung zitiert. Aufgerufen sind am Mittwoch in Bamberg die Beschäftigten der Stadtwerke, des Müllheizkraftwerks, des Entsorgungs- und Baubetriebs und des Garten- und Friedhofsamtes der Stadt Bamberg sowie der Sozialstiftung.Die Streikenden fahren heute mit Bussen zur Großkundgebung nach Nürnberg. Dort werden nach Gewerkschaftsangaben mehrere Tausend Teilnehmer aus Nordbayern erwartet.