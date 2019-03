In dem Bereich der Baustelle auf der Talbrücke Lanzendorf hat es am frühen Montagmorgen erneut gekracht. Ein 44-jähriger Mann, der mit seinem VW-Bus aus dem Zulassungsbereich Essen auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München unterwegs war, versuchte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden estnischen Sattelzug mit finnischem Auflieger zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Zum Glück wurde weder der VW-Bus-Fahrer noch der 24-jährige Fahrer des Sattelzugs verletzt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Unfallverursacher muss mit einer Anzeige rechnen. pol