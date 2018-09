Schon wieder gezündelt in der Siechhauskapelle

Erneut haben bislang unbekannte Täter einen Sachschaden von circa 300 Euro in der Siechhauskapelle in der Straße "An der Regnitzbrücke" verursacht. Es wurde wieder die gleiche Stelle auf der Sitzbank angezündet. Nur aufgrund eines aufmerksamen Zeugens konnte der Brand mittels eines Wassereimers gelöscht werden. Wer konnte am Dienstag verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen. pol