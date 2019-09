Schon seit 20 Jahren gibt es den "Bunten Bauernladen"

Der Trend zu regionalen Lebensmitteln nimmt stetig zu und so kann Helene Greubel mit ihrem "Bunten Bauernladen" in diesem Jahr bereits das 20-jährige Jubiläum feiern. Was am Anfang zum Verkauf von selbst gebrannten Spirituosen und Speisekartoffeln geplant war, hat sich sehr schnell weiterentwickelt. Inzwischen ist es wegen dem umfangreichen Angebot wirklich ein Bunter Bauernladen. So wird auch Rindfleisch und Wurst angeboten. Besondere Nachfrage erzeugen die selbst hergestellten Marmeladen, Gelees, eingemachte Gurken und vieles mehr. Der Kreativität von Helene Greubel sind keine Grenzen gesetzt. Die Familie Greubel ist Mitglied der Gebietswinzergemeinschaft Franken (GWF) und liefert Ramsthaler Trauben dorthin. Als Verkaufsstelle der GWF bietet der Bauernladen neben Ramsthaler Weinen auch eine Auswahl anderer Weine der GWF an. Zum Fest wurde ein eigener Jubiläumswein ausgebaut, der ausschließlich aus den Weinbergen der Greubels kommt.

Übernachtungsgäste im Weindorf nutzen gerne die Gelegenheit zum Einkauf eines Mitbringsels aus dem Bauernladen. Das Sortiment wird ergänzt durch Geschenkideen regionaler Partner. Am Wochenende von Samstag, 14., bis Montag, 16. September, feiert die Familie Greubel ihr Jubiläums-Hoffest. Am Samstag beginnt das Fest um 16 Uhr und am Abend spielt das "Duo con Brio". Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit Fränkischem Hochzeitsessen und anderem weiter. Am Abend unterhält "Sammy".

Am Montag gibt es um 17 Uhr Kesselfleisch. Der Bauernladen hat während der Festtage geöffnet.