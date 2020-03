Schon mehr als 80 Anmeldungen

Bereits zum 29. Mal lädt die IfA Nonstop Bamberg zum traditionellen Triathlon in Bamberg ein. Der Startschuss zum Schwimmen fällt am Sonntag, den 13. September, wie vor zwei Jahren an der Nonnenbrücke. Von dort geht es gute 1,5 Kilometer stromabwärts an den Sehenswürdigkeiten Bambergs vorbei in die Wechselzone auf der Erba-Insel. Hier setzen sich die Athleten aufs Rad, um 530 Höhenmeter auf der 40 Kilometer langen Strecke zu bewältigen. Der Rundkurs verläuft von Gaustadt über Bischberg, Tütschengereuth, Lisberg, Schönbrunn und Walsdorf wieder zurück zum abschließenden Lauf über zehn Kilometer. Dieser wird zuschauerfreundlich in vier Runden auf dem Erba-Gelände zurückgelegt. Es besteht auch die Möglichkeit, als Staffel anzutreten. Bisher liegen bereits 80 Anmeldungen für den Einzelstart und fünf Staffel-Anmeldungen vor. Weitere Informationen im Internet unter www.ifa-nonstop-bamberg.de. hs