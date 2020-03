Schon 40 Jahre aktiv in der Hainer Wehr

Die Feuerwehr Hain ehrte bei ihrer Hauptversammlung langjährige Mitglieder. Helmut Wagner wurde zudem das staatliche Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde für 40- jährige Dienstzeit verliehen.

Der erste Vorsitzende, Erich Reis, hob in seinem Jahresrückblick die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses hervor. Es war das absolute Highlight des vergangenen Jahres, dass man das neue Feuerwehrhaus - in dem viel Eigenleistung steckte - beziehen durfte und dazu eine würdige Einweihung gefeiert hat. Der 76 Mitglieder zählende Feuerwehrverein ist sehr rege, was das Geselligkeitsleben in der Dorfgemeinschaft anbelangt. Zu den Vereinsaktivitäten zählten unter anderem die Kirchweih und ein Schlachtschüsselessen.

Anschaffung einer Motorsäge

Der Verein investierte in die Anschaffung einer Motorsäge für die aktive Mannschaft. 1. Kommandant Peter Fischer dankte für diese sinnvolle Anschaffung. Er erklärte auch, warum. Die Säge wird benötigt, weil Sturmschäden immer mehr zunehmen. Bisher musste man bei so einer Alarmierung die Nachbarwehr mit alarmieren, da die FF Hain noch keine Motorsäge in der Ausrüstung hatte. Jetzt kann man nach dem Ausrücken selbst zupacken. Die Wehr musste 2019 zu einem Einsatz zwecks Ölspurbeseitigung. Außerdem wurden zwölf Übungen abgehalten.

Freude bereitete der Einzug ins neue Feuerwehrhaus. Jetzt warte man auf die Worteinlösung des Bürgermeisters Bernd Rebhan, der zur Einweihung meinte, in das neue Gerätehaus passe gut ein neues Feuerwehrauto.

Lob vom Landkreis

Der Stellvertreter des Landrats, Bernd Steger, lobte die Einsatzbereitschaft und die Kameradschaft in der Hainer Wehr. Er zollte Respekt den Eigenleistungen, die zur Erstellung des Feuerwehrhauses geleistet wurden. Er dankt den Floriansjüngern und entbot auch die Grüße von Landrat Klaus Löffler.

Steger war es eine große Freude, an Helmut Wagner das Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde des Freistaates Bayern für 40- jährige Dienstzeit verleihen zu können und er dankte für dessen ehrenamtliches Engagement.

Bürgermeister Bernd Rebhan las den Feuerwehrleuten buchstäblich ihren Wunsch nach einen neuen Feuerwehrauto von ihren Lippen ab. Aber er bat in dieser Angelegenheit noch um Geduld. Sein vorrangiger Wunsch für Hain ist es, bis nächstes Jahr einiges fertig zu haben - vor allem Spielplatz, Vorplatz zum FW-Haus und die Ortsdurchfahrt. Der Feuerwehr dankte er auch für die gute Jugendförderung.

Weitere Ehrungen

Für den Verein nahmen 1. Vorsitzender Erich Reis und Bürgermeister Bernd Rebhan weitere Ehrungen vor: 30-jährige Dienstzeit: Harald Fischer, Stefan Feulner, Klaus Siegelin; 30 Jahre Mitgliedschaft: Stefan Feulner, Klaus Siegelin, Thomas Höfner, Stefan Renner, Harald Fischer, Alexander Stecher; 40 Jahre Mitgliedschaft: Erich Reis, Helmut Wagner, Jürgen Wagner.

Karl-Heinz Hofmann