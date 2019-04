Schon 1500 Karten sind weg

Die "Festung rockt", das Festival des Jugendzentrums "Struwwelpeter" in Kronach, zog in den vergangenen Jahren über 2600 Besucher in den äußeren Wallgraben der Festung. Das Festival hat sich damit zu einem der größten eintägigen Festivals im Raum Oberfranken und Südthüringen entwickelt.

Echte Kracher wie die Nummer-1-Band "Antilopen Gang", die amerikanische Punker "Zebrahead", die Chartsstürmer der "Emil Bulls" oder die weltweit explosionsartig erfolgreiche amerikanische Band "Days'n' Daze" werden kommen.

Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen, weil das Festival in den letzten Jahren immer ausverkauft war: Der Vorverkauf hat so früh wie nie die 1500-Karten-Marke geknackt.

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ein so treues Publikum haben. Das zeigt auch, dass unser Festival den Besuchern Spaß macht und sie zufrieden sind - und das ist das Wichtigste", sagt Samuel Rauch, Leiter des "Struwwelpeter" und Organisator des Festivals. "Es gibt zwar noch überall Karten, aber die Erfahrung zeigt: Wer sicher dabei sein will, sollte nicht bis Mai warten, um sich sein Ticket zu sichern."

Neben dem Open-Air-Spektakel für den Gast wird "Die Festung rockt" auch ein groß angelegtes kulturpädagogisches Projekt: Über 100 ehrenamtliche Jugendliche planen und gestalten das Festival von der Bandauswahl über die Plakatgestaltung bis zur Bandbetreuung und mehr mit. red