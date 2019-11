Schokoladendiebe über Kilometer verfolgt

Auf Kaffeebohnen und Schokolade im Gesamtwert von etwa 50 Euro hatte es ein 53-jähriger Ladendieb in einem Supermarkt am Pilatus-Campus am Dienstagmorgen abgesehen. Wohl hatte er jedoch nicht mit derart aufmerksamen Mitarbeiterinnen gerechnet, die ihn und seinen Begleiter bei dem Diebstahl beobachteten und im Anschluss auf seiner Flucht verfolgten, bis er nach einigen Kilometern schließlich aufgab und von Beamten der Polizeiinspektion Forchheim in Empfang genommen werden konnte. Der Dieb hatte zudem versucht, sich eines Tütchens mit Crystal-Anhaftungen zu entledigen, welches die Polizeibeamten ebenfalls fanden.