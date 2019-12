Schokolade im Kino

Passend zur Weihnachtszeit zeigt Grünes Bamberg am heutigen Mittwoch um 18.45 Uhr im Lichtspiel-Kino in der Unteren Königstraße 34 den Film "Decolonize Chocolate". Darin wird die Schokoladenproduktion in Afrika thematisiert und gezeigt, wie ein Start-up in Ghana in Pionierarbeit faire und ökologische Produktion vor Ort aufbaut. Im Anschluss an den Film (47 Minuten) wird Schokolade verköstigt und bei einer Kurzdiskussion mit einem Mitglied aus dem Filmteam gesprochen. Darüber hinaus wird der Becher des Monats Dezember für besonderes Engagement in Bamberg verliehen. red