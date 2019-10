Schokolade aus dem 3D-Drucker

Das Archiv der "Zukunft Lichtenfels" lädt am Samstag, 12. Oktober, in den Showroom in der Reitschgasse 1 auf ein modernes Technik- und Geschmackserlebnis ein.

Lichtenfels verändert sich, und das hat viel mit den neuesten Entwicklungen im Bereich 3 D-Druck zu tun. Wie funktioniert das eigentlich genau, und was kann der 3 D-Druck alles schon? Spezialisten zeigen, was im Lebensmittelbereich bereits heute alles möglich ist. Sie drucken live verschiedenste Objekte, und natürlich gibt es dabei auch etwas zum Probieren. Nicht nur Schokolade wird mit dem 3-D-Printer verarbeitet, die neuesten Entwicklungen erlauben auch den Druck mit anderen Nahrungsmitteln. Begleitet wird das 3-D-Food-Event von einer Weinverkostung. Der junge Winzer Florian Engelmann führt das Weingut seiner Familie mit innovativen Ideen in die Zukunft. Er präsentiert seine Weine und gibt den Teilnehmern der Veranstaltung einen Einblick in sein Wissen. Die Veranstaltung findet von 11.30 bis 18.30 Uhr statt. red