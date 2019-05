"Schöpfung" erklingt in St. Stephan

Am morgigen Sonntag, 26. Mai, findet um 17 Uhr die Aufführung der "Schöpfung" von Joseph Haydn in der Kirche St. Stephan statt. Wie die Veranstalter mitteilen, singen die Kantorei und die Jugendkantorei St. Stephan mit großem Orchester, die Sopranistin Susanne Bernhard, der Tenor Christian Zenker und der Bass Georg Gädker unter Leitung von Ingrid Kasper. Im Anschluss gibt es einen Umtrunk im Kunigundengewölbe mit Flötenuhrstücken von Joseph Haydn, gespielt auf der Truhenorgel von Marketa Schley Reindlova und Ingrid Kasper. Karten für das Konzert gibt es beim BVD und an der Abendkasse. red