Schönste Neustadt auf K2-18b

Markus Klein Bamberg hat die schönste Altstadt Deutschlands - zumindest laut Travelbook. Immerhin 146 000 Leser haben an der Umfrage des Reisemagazins des Axel-Springer-Verlags teilgenommen. Doch in den Stolz des Bambergers mischt sich Unbehagen: Wird es jetzt noch enger in der Altstadt? Vielleicht hätte Travelbook mit der Umfrage warten sollen, bis sich der spekulatorische Schandfleck in Form eines verfallenden Gebäudes mitten im Welterbe auch bis nach Berlin rumgesprochen hat. Oder jeder Abstimmende hätte mit dem Zug anreisen müssen - denn mit seinem Bahnhofsvorplatz gewinnt Bamberg keinen Blumentopf. Dann würde ein Teil der Touristen vielleicht nach Rheda-Wiedenbrück abwandern, das Platz 2 belegt - wo auch immer das liegt.

Aber nun ist die Nachricht raus - fast zeitgleich übrigens mit der, dass es auf dem erdähnlichen Planeten K2-18b Wasser gibt. Zufall? Oder hatte da der Gabelmoo seinen Dreizack im Spiel, um sich Touristenmassen vom steinernen Leibe zu halten? Da sogar die Temperaturen auf K2-18b für den Menschen annehmbar sind - und also auch für den Touristen - erschließt sich hier vielleicht eine ganz neues Ranking: Die schönste Neustadt des Universums! Vielleicht kann der Bamberger dann sein Rauchbier selbst im Sommer ohne Drängelei genießen.