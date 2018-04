Schönheit der Zierfische

Der Aquarienverein Mönchröden lädt Zierfisch-Liebhaber zu seiner 66. Börse ein. Bunt soll es werden, wie in der Natur, wenn die rührigen Aquarianer am Samstag, 14. April, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr ihre Vereinsheimtür "Am Rabersbach" öffnen. Dass dies der Fall sein wird, dafür sorgen Guppys, Platys, Black Mollys sowie Salmler, Barben, Skalare, aber auch Barsche und Welse, die neue Besitzer suchen. Auch Wasserpflanzen gibt es zu erwerben. Für Abwechslung bei den Börsen sorgen wechselnde Anbieter, teilen die Mönchrödener Aquarianer mit. Natürlich sind auch heuer die Thüringer Freunde aus Steinach bei Sonneberg wieder mit dabei. red