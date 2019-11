Schöner Brauch

Anlässlich des Andreastages am Samstag, 30. November, werden auch in diesem Jahr wieder Kümmelstollen an alle Lautertaler Kinder unter 15 Jahren (ab 1. Oktober 2004 geboren und jünger) verteilt. Die Ausgabe der Kümmelstollen erfolgt für die Kinder aus Ober- und Unterlauter im Rathaus am Freitag, 2. Dezember, von 13 bis 16 Uhr, in Tiefenlauter am TTC-Heim von 14 bis 14.15 Uhr, in Neukirchen am Mehrzweckhaus von 14.20 bis 14.30 Uhr, in Tremersdorf am Gasthaus "Eisenhammer" von 14.35 bis 14.45 Uhr und in Rottenbach am Gasthaus "Zum Auerhahn" von 14.50 bis 15 Uhr. red