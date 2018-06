Schöne und Fossil

red



Am Donnerstag, 28. Juni, kommt um 19 Uhr das Stück "Die Schöne und das Fossil - Eine Vision von der Schauspielkunst der Zukunft!" zur Aufführung. Karten sind im Kur- und Tourismusservice Bad Staffelstein , in der Schön-Klinik und im Best-Western-Plus-Kurhotel zum Preis von 19 Euro sowie an der Abendkasse für 21 Euro erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.