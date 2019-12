Schöne Stunden für Senioren

Einmal im Jahr bereitet die Blaskapelle Buchbach den Senioren im Ort vor Weihnachten einen unterhaltsamen Nachmittag. Im Buchbacher Kulturhaus trifft man sich bei Kaffee, Stollen und Plätzchen, um den Beiträgen von Jugendblaskapelle, Kindergarten und Gesangverein Liederhort zu lauschen und sich auszutauschen.

Die Jugendblaskapelle Buchbach unter Leitung von Horst Büttner sorgte für den Hauptteil der Umrahmung. Erste Vorsitzende Anja Becker begrüßte die zahlreichen Senioren im Kulturhaus mit einer weihnachtlichen Geschichte. Landrat Klaus Löffler nutzte die Gelegenheit, um aus dem zu Ende gehenden Jahr Bilanz zu ziehen und der Blaskapelle Buchbach dafür zu danken, dass sie die Sorgen des Alltags an diesem Nachmittag für kurze Zeit vergessen lässt.

Pfarrerin Christine Wachter berichtete aus dem Leben, in dem auch an Weihnachten nicht immer alles perfekt läuft. Man solle auch mal über ein Malheur hinwegschauen, wenn beispielsweise der Braten etwas angebrannt schmeckt - die Anstrengung und der Versuch zählen. Das zauberte den Besuchern ein Lächeln, ja ein Lachen auf die Lippen. Pfarrer Cyriak Chittukalam schloss sich mit einer weihnachtlichen Geschichte an, und die Kinder des Kindergartens Sankt Elisabeth unter der Leitung von Anne Wicklein stimmten die Senioren mit dem Stück "Eine Weihnachtsgeschichte" und der Gesangverein Liederhort Buchbach mit weihnachtlichen Klängen auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. uzi