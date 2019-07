"Schöne Nixen knicksen" im Kurpark

Der Fränkische Theatersommer präsentiert am morgigen Donnerstag um 19 Uhr das Stück "Schöne Nixen knicksen" auf der Bühne des Brückentheaters im Kurpark. Zum Inhalt: Vom Ur-Kabarettisten Joachim Ringelnatz sagt man, dass er den Stein der Narren entdeckt habe, welcher dem der Weisen zum Verwechseln ähnlich sieht. Er war ein Eulenspiegel mit einer koboldischen Lust an ausgelassenem und temperamentvollem Spiel, am Durcheinanderbringen von Tiefsinn und Unsinn. Spiel und Gesang übernimmt Jan Burdinski. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön-Klinik und im Kurhotel zum Preis von 16 Euro sowie an der Abendkasse für 18 Euro erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. red