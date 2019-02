Schöne Dinge selbst nähen

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Manuela Schmidt den Kurs "Dinge selbst nähen" an. Diesmal wird ein Kosmetiktäschchen genäht. Der Kurs für Fortgeschrittene findet an den Freitagen, 15. und 22. Februar, jeweils von 17 bis 19 Uhr bei Farben-Schirmer, Marktplatz 3, statt. Eine Anmeldung ist über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red