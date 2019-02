Schöne Chansons

Einen Chansonabend mit Liedern von Udo Jürgens, Jaques Brel, Reinhard Mey und Udo Lindenberg bietet die Stadt Eltmann. Die Veranstaltung findet am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle statt. Karten gibt es im Ritz in Eltmann unter der Telefonnummer 09522/89970. Mit seinem neuen Programm "Bonsoir mes amis" tritt der charismatische Pianist, Sänger und Entertainer Michael von Zalejski in Eltmann auf. red