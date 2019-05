Die vergessenen "Schönbornfranken" in Transkarpatien heißt eine Veranstaltung in der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) in der Stadt Bamberg. Für geleistete Waffenhilfe im Kampf des Habsburgerreiches gegen Türken und aufständische Ungarnfürsten erhielt Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn ein riesiges Territorium in Oberungarn. Der Kirchenfürst war bestrebt, unverzüglich fachkundige Kolonisten in dem verwüsteten Land anzusiedeln.

Mit verlockenden Angeboten und Vergünstigen machten sich fränkische Auswanderer auf den Weg in ein fernes, unbekanntes Land, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Der Vortrag mit Rudolf Distler findet am Donnerstag, 23. Mai, ab 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, statt. Informationen gibt es bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, unter der Telefonnummer 0951/9230670 oder per E-Mail an kath.bildung-ba@t-online.de. red