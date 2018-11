Schöffel lädt Bürger ein

Der CSU-Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kulmbach-Wunsiedel, Martin Schöffel, lädt ab sofort regelmäßig zur Bürgersprechstunde ein. Die erste Bürgersprechstunde findet am Montag, 3. Dezember, zwischen 9.30 und 11 Uhr im Kulmbacher Büro des Abgeordneten in der Fritz-Hornschuch-Straße 13 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wie in den vergangenen Jahren ist es auch weiterhin möglich, individuelle Gesprächstermine in und außerhalb des Büros zu vereinbaren. "Ein stetiger Kontakt mit den Bürgern aus allen Teilen des Stimmkreises ist mir sehr wichtig. Gerade auch in Kulmbach bin ich jederzeit Ansprechpartner für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger", so der Abgeordnete. Sein Kulmbacher Büro ist auch regelmäßig Dienstag- und Donnerstagvormittag mit seiner Mitarbeiterin Katharina Müller-Sanke besetzt. red