Himmelkron 09.09.2019

Erntedank

Schöffel als Festredner

Das Kreiserntedankfest des Bayerischen Bauernverbands, Kreisverband Kulmbach, findet am Sonntag, 29. September, um 19.30 Uhr in der "Frankenfarm" in Himmelkron, Bernecker Straße 40, statt. Die Festans...