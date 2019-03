Schock in letzter Sekunde

Nach dem ersten Saisonsieg letzte Woche war diesmal nichts zu holen: Bezirksliga-Schlusslicht ASV Kleintettau verlor beim Spitzenreiter und Landesliga-Anwärter VfL Frohnlach mit 1:4.

Der FC Mitwitz hatte dagegen den Dreier schon vor Augen, kassierte jedoch kurz vor dem Abpfiff noch den Gegentreffer zum 1:1-Endstand beim TSV Ebensfeld - bitter! VfL Frohnlach - ASV Kleintettau 4:1 (1:0)

Ein kurzweiliges Spiel bei idealem Fußballwetter bekamen die Zuschauer im gut besuchten Frohnlacher Willi-Schillig-Stadion geboten. Dabei gefiel das Tabellenschlusslicht aus Kleintettau durchaus in fußballerischer Hinsicht, baute aber mit zunehmender Spieldauer konditionell ab. Überragend aus Frohnlacher Sicht war Lukas Pflaum, dem erstmals im blauen Trikot des VfL ein Hattrick gelang.

In der ersten halben Stunde passte sich das Spiel den äußeren Bedingungen an: Die Zuschauer bekamen gepflegten Sommerfußball zu sehen. Es bedurfte einem lautstarken Weckruf von Torwart Jonas Hempfling, damit die Tabellenprimus konzentrierter zur Sache ging. Sofort gelang das 1:0: Weinreich schickte Pflaum auf die Reise, Torwart Manuel Fröba zögerte einen Moment zu lange beim Rauslaufen.

Gästetrainer Marco D'Antimi schickte zur zweiten Halbzeit seine Geheimwaffe auf den Platz: Der 41-jährige Elvis Coba Gutierrez, der in den 1990er-Jahren in der ersten peruanischen Liga mit Claudio Pizarro zusammenspielte, sollte für "südamerikanische Brillanz" sorgen. Dies gelang in der ersten Minute nach dem Seitenwechsel: Nach einem Frohnlacher Freistoß kamen die Gäste zu einem Konter und erzielten durch Nico Fröba auf Vorlage von Omar Gassama den Ausgleich. Gleich darauf rückte der VfL die Situation wieder gerade: Nach guter Vorbereitung von Bastian Renk behielt Pflaum vor Torwart Manuel Fröba die Nerven. Mit einem Doppelschlag sorgten Renk und Pflaum schließlich für den deutlichen Sieg des VfL.

Wie so oft beendete Kleintettau das Spiel nicht vollständig: Gassama trat gegen Kevin Hartmann nach und erhielt wie im Hinspiel die Rote Karte. VfL Frohnlach: Hempfling - Rebhan, Simitici, Beetz, Weinreich, Pflaum, Lauerbach, Renk, Aydin (64. E. Sener), Hartmann, T. Özdemir (69. Graf). ASV Kleintettau: M. Fröba - Pflügner (46. Guiterrez), Barnickel (54. Goyzueta), Iskender ,Schindhelm, Kostewicz, Fröba, Wisniewski, N. Fröba, Gassema, Töpfer (77. Großmann) / SR: Göller (Hirschaid) / Zuschauer: 130 / Tore: 1:0 Pflaum (34.), 1:1 N. Fröba (46.), 2:1 Pflaum (50.), 3:1 Renk (68.), 4:1 Pflaum (70.). / Rot: - / Gassama (80.).

TSV Ebensfeld - FC Mitwitz 1:1 (0:0)

Nach dem 0:0 zuletzt bei der DJK Don Bosco Bamberg II spielten die Ebensfelder nun 1:1 gegen den FC Mitwitz. Lange mussten die rund 100 Zuschauer im Karl-Reinlein-Stadion auf Treffer warten. Torlos ging es in die Pause, Chancen hatten sich bis dahin allein die Ebensfelder erarbeitet. Die Gäste gaben sich Mühe, aber die Abwehr des TSV stand sicher. Meist konnte ein Ebensfelder Verteidiger klären.

Nach dem Wechsel kamen die Mitwitzer besser ins Spiel. Ihre Tormöglichkeiten häuften sich. Trotzdem blieben die Ebensfelder am Drücker, das 1:0 wollte jedoch nicht fallen. Im Gegenteil: Mit seinem fünften Treffer in dieser Saison holte Lukas Fröba in der 87. Minute die Mitwitzer Führung nach einem von Lukas Riedel eingeleiteten Konter heraus.

Für den 1:1-Endstand sorgte in der 90. Minute Lukas Faulstich auf Vorarbeit von Thomas Stölzel - das war sein 16. Tor in dieser Serie. red TSV Ebensfeld: Reschke - Stölzel, Schober, Storath, Schug, Röder (72. Heinze), Popp (58. Kremer), Häublein, Matassa, Holzheid, Faulstich. FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller , Hofmann, S. Müller, Engel, Wrzyciel, Langbein (61. Riedel), Kleylein (85. Büttner), Fröba, Schmidt, Förweiser / SR: Nacak (Kulmbach) / Zuschauer: 100 / Tore: 0:1 Fröba (86.), 1:1 Faulstich (90.). vd