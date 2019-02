Schnupperwoche an der FHM Bamberg

Die Fachhochschule des Mittelstands Bamberg bietet vom 5. bis 8. März Interessierten die Möglichkeit, an einer kostenlosen Schnupperwoche teilzunehmen. An vier Tagen haben Schüler, Abiturienten und Berufserfahrene die Möglichkeit, sich in einem Vorlesungsprogramm am FHM-Campus über die Studiengänge aus den Bereichen Medien, Wirtschaft und Gesundheit & Soziales zu informieren und das Hochschulleben an der FHM kennenzulernen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung erbeten unter www.fh-mittelstand.de/bamberg/schnupperwoche-bamberg. red