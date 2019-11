Schnuppertraining beim TTC Kienfeld

Der Tischtennisclub (TTC) Kienfeld lädt am Samstag, 9. November, von 14 bis 16 Uhr Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren zu einem Schnuppertraining in die Mehrzweckhalle in Vestenbergsgreuth ein. Unter der Anleitung von erfahrenen Spielern gibt es die Möglichkeit, die schnellste Rückschlag-Sportart der Welt kennenzulernen. Mitgebracht werden sollten Hallenschuhe und Sportkleidung, Schläger und Bälle sind vorhanden. Weitere Infos können per E-Mail an paul.froemel@web.de erfragt werden. red