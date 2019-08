Am Samstag, 14. September, bietet der Tennisclub Blau-Weiß Bad Brückenau ein kostenloses Schnuppertraining an. Von 10 bis 12 Uhr können sich Kinder auf den Tennisplätzen hinter der Amand-von-Buseck-Straße im Staatsbad ausprobieren. Von 12 bis 14 Uhr spielen Erwachsene. Vereinsvorsitzender Klaus Romeis bittet um Anmeldungen bis zum 31. August per Mail tc-brk@gmx.de. sek