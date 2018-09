Schnuppertraining bei der SpVgg Obersdorf

Die Spielvereinigung sucht Mädels und Jungs, um eine Jugendmannschaft zu gründen. Wer zwischen drei und acht Jahren alt ist, sich gerne draußen austobt und spielerisch in die Welt des Fußballs einsteigen will, ist bei der SpVgg richtig. Am Samstag, 22. September, findet um 10.30 Uhr ein Schnuppertraining auf dem Sportgelände in Obersdorf statt. Eltern, Großeltern und Geschwister können gerne mitkommen. Sie werden mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Für weitere Fragen steht die Jugendleiterin Inge Ender, Telefon 09574/652898 oder 0151/72604794 , gerne Rede und Antwort. red