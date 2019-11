Schnuppertraining bei den "Young Alligators"

Über 100 Kinder trainieren aktuell in den Mannschaften der "Young Alligators", dem Nachwuchs des Eishockeyvereins Höchstadter EC. Wer sich bisher noch nicht an den schnellsten Teamsport gewagt hat, bekommt am Samstag, 30. November, im Eisstadion Höchstadt Gelegenheit dazu: Von 13 bis 16 Uhr haben alle Kinder die Chance, sich unter der Anleitung von Spielern der Höchstadt "Alligators" das Schlittschuhlaufen und die Anfänge des Eishockeyspielens zeigen zu lassen. Alles, was dazu benötigt wird, sind Schlittschuhe, ein Helm, Handschuhe und Knieschoner. red