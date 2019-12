Volkers 25.11.2019

Schnuppertauchen in der Sinnflut

Der Tauchclub Volkers bietet am Freitag, 13. Dezember, ein Schnuppertauchen für Interessierte in der Sinnflut Bad Brückenau an. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im Bad. Infos gibt es unter verena.koetzner@...