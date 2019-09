Schnuppertag für Senioren

"Wir investieren nachhaltig", so Gerd Ankermann, Vorstand der TSH zu den Angeboten seines Vereins im September. Gemeinsam mit dem BLSV wird es am Samstag, 7. September, von 13 bis 17 Uhr auf dem TSH Gelände in der Adalbert-Stifter-Straße 50 einen Senioren-Aktiv-Tag geben. Vereine aus dem Landkreis unterstützen mit ihren Angeboten den Schnuppernachmittag. Für alle Schüler in Herzogenaurach und Umgebung gibt es wöchentlich ab Dienstag, 10. September, um 16.30 Uhr auf dem TSH-Gelände ein Lauftraining. Begleitet von TSH-Cheftrainer Peter Müller vermittelt Andreas Köberlein wöchentlich die Grundlagen für Kraft, Koordination und Ausdauer. Finanziert wird das Angebot aus dem Überschuss des 3. Herzo-Runs. red