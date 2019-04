Schnuppertag: das Golfen ausprobieren

Ein Schnupperkurs auf der Golf-Anlage des Golf-Clubs Tambach findet am Samstag, 20. April, statt. Inhalte sind eine Einführung in den Golfsport, praktische Übungen auf den Übungsanlagen sowie ein kleines Abschlussturnier mit Siegerehrung. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Clubterrasse. Golfschläger und Bälle werden gestellt. Um Anmeldung unter Telefon 09567/9811580 oder info@gc-coburg.de wird gebeten. red