Schnuppertag an der Ritter-von-Spix Schule

Schüler und Eltern sind für Samstag, 23. März, von 11 bis 14 Uhr in die Ritter-von-Spix Mittelschule (Bergstraße 6) eingeladen, um diese kennenzulernen. Programmbeginn ist um 11 Uhr mit der Begrüßung in der Aula. Anschließend werden Kennenlern-Spiele in und ums Schulhaus sowie in der neuen Turnhalle veranstaltet. Ab 12.30 Uhr gibt es das Angebot zum Mittagessen in der neuen Mensa. Eine Schulhausrallye startet um 13 Uhr, die Eltern dürfen in der Zeit Kaffee trinken. Der Abschluss ist für 14 Uhr in der Mensa vorgesehen. red