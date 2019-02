Schnuppertag an der Fachhochschule

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bamberg veranstaltet am Donnerstag, 21. Februar, von 9 bis 18 Uhr einen Schnuppertag zu ihren Studiengängen aus den Bereichen Gesundheit, Pädagogik und Psychologie. Während des Schnuppertags werden die Inhalte der Bachelorstudiengänge Physiotherapie, Medical Sports & Health Management, Soziale Arbeit & Management, Sozialpädagogik & Management, Heil- und Inklusionspädagogik, Psychologie und Wirtschaftspsychologie vorgestellt. Interessierte können dabei in der Zeit von 9 bis 18 Uhr in offenen Vorlesungen in die einzelnen Studiengänge hineinschnuppern. In persönlichen Beratungsgesprächen mit Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern ist darüber hinaus eine individuelle Studienberatung möglich, in der auch spätere berufliche Einstiegsmöglichkeiten vorgestellt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung unter www.fh-mittelstand.de/schnuppertag-bamberg. red