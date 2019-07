Die Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach bietet in den letzten beiden Schulwochen bis zum Beginn der Sommerferien noch ein begrenztes Kontingent kostenloser Schnupperstunden für Klavier, Keyboard und Orgel an. Willkommen sind nicht nur Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche, sondern auch Erwachsene und Senioren. Schnellentschlossene können sich telefonisch unter 09261/ 91314 oder per E-Mail unter mail@musikschule-kronach.de bei der Musikschule melden, um einen Termin für einen Probe-Unterricht zu erhalten. red