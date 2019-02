Schnupperstunde für orientalischen Tanz

Die vhs Maßbach bietet eine Schnupperstunde "Orientalischer Tanz" für Kinder im Alter von drei bis neun Jahren an. In dieser Schnupperstunde können die Kinder die Welt des orientalischen Tanzes kennenlernen. Das Tanzen mit bunten Tüchern, kleinen Rasseln und Klanghölzern entführt sie in die Welt des Orients. Die Schnupperstunde findet am Dienstag, 19. Februar, von 16 bis 17 Uhr in der Mittelschule in Maßbach statt. Nähere Informationen und Anmeldungen über das Internet www.die-vhs.de oder Tel.: 09776/ 709 09 80. sek