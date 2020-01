Schnuppersingen geplant

Auf ein bewegtes Jahr blickte Vorsitzender Gerald Redwitz in der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins "Eintracht" Proß in der Gaststätte Schröder in Gundersreuth zurück. Bei vielen Auftritten habe die Chorgemeinschaft mit Döllnitz viel Lob und Anerkennung erhalten. Mit 30 Singstunden und acht öffentlichen Auftritten sei man sehr aktiv gewesen.

Michael Lauterbach konnte von einem zufriedenstellenden Kassenstand berichten. Jörg Steinhäuser bescheinigte dem Kassier eine saubere Buchführung.

Chorleiter Alexander Lauterbach zeigte sich mit dem Besuch der Singstunden zufrieden. Alle geplanten Auftritte konnten durchgeführt werden. Es würde ihn freuen, wenn der eine oder andere Sänger zusätzlich den Weg zu harmonischen Männerchor finden würde.

Bürgermeister Robert Bosch wies auf die kulturelle Bedeutung von Gesangvereinen hin. Er bedankte sich für den großartigen Festnachmittag in der Sommerhalle, die mit der Verleihung der Zelter-Plakette verbunden war. Die sei eine Werbung für den Chorgesang gewesen. Die Vorsitzende der Sängergruppe Thurnau-Kasendorf, Berthilde Zapf, bedankte sich für die Durchführung des Sängergruppenfestes in Mainleus.

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender und Schriftführer Gerald Redwitz, Zweiter Vorsitzender und Chorleiter Alexander Lauterbach, Kassier Michael Lauterbach, Notenwart Andreas Lauterbach, Beisitzer Siegfried Steinhäuser, Günther Hereth, Harald Neumann und Horst Wölfel, Kassenprüfer Harald Neumann und Jörg Steinhäuser.

Die Singstunden beginnen am 20. Februar in Döllnitz, am 17. Mai ist die Teilnahme am Kirchenkonzert der Sängergruppe in Kasendorf geplant, am 10. Juni ein Auftritt beim Liederabend in Azendorf.

Im Frühjahr soll eine Schnuppersingstunde gehalten werden. Man will vor allem junge Sänger ansprechen, aber auch Ehemalige sollen eingeladen werden, um den Fortbestand des Chores zu gewährleisten. Jeder, der einmal in einem Männerchor singen will, ist herzlich eingeladen. red