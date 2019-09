Schnupperproben des Chors

Der Bad Kissinger Kinder- und Jugendchor bereitet sich zurzeit auf das Konzert "Adventliches und Besinnliches" zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag, 29. November, gemeinsam mit der Staatsbad Philharmonie Bad Kissingen vor. 2020 ist der Chor Gastgeber beim diözesanen Kinderchortag am 20. Juni, zu dem über 500 Kinder und Jugendliche nach Bad Kissingen kommen werden. Auch im nächsten Jahr wird der Chor als Großprojekt wieder ein Musical mit Aufführungen im Kurtheater einstudieren. Interessierte Mädchen und Jungen können zu den Schnupperproben am 25. September und 2. Oktober in die Städtische Musikschule kommen. Treffpunkt ist mittwochs für Schüler der 1. und 2. Jahrgangsstufe von 15.15 bis 16 Uhr, für 3. bis 6. Jahrgangsstufe von 16 bis 17 Uhr und für den Jugendchor ab 7. Klasse von 17 bis 18.30 Uhr. Foto: Nadja Fischlein