Schnupperprobe beim Kinderchor

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres hat auch der Bad Kissinger Kinder- und Jugendchor seine wöchentlichen Proben wieder aufgenommen.

Im Juli haben rund 50 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren das Musical "Die Schöne und das Biest" in der Fassung von Walter Edelmann mit viel Begeisterung aufgeführt. In vielen unterschiedlichen Rollen sangen, tanzten und spielten sich die jungen Darsteller in die Herzen der zahlreichen Zuschauer.

Neues Musical geplant

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes Ende November wird der Chor unter anderem das kleine Singspiel "Großer Stern was nun" von Peter Schindler gemeinsam mit dem Kurorchester im Kurtheater aufführen.

Im kommenden Jahr wird das Musical "Das Gespenst von Canterville" von Johannes Matthias Michel einstudiert. Interessierte Mädchen und Jungen können einfach zu den Schnupperproben mittwochs am 19. und 26. September und 10. Oktober in die Städtische Musikschule kommen. Die Proben finden immer mittwochs in der Städt. Musikschule, Geschwister-Scholl-Platz 3 (Tel.: 0971/ 807 14 01) statt, für Schüler der 1. und 2. Jahrgangsstufe von 15.15 bis 16 Uhr und der 3. bis 6. Jahrgangsstufe von 16 bis 17 Uhr. Der Jugendchor ab der 7. Jahrgangsstufe probt von 17 bis 18.30 Uhr. red