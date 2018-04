Schnuppernachmittag für zukünftige Realschüler

Die Staatliche Realschule Bad Staffelstein lädt am Donnerstag, 19. April, Schüler und deren Eltern zu einem Schnuppernachmittag ein. Die Eröffnung findet um 14 Uhr in der Aula statt.

Anschließend erwartet alle Besucher bis 16 Uhr ein umfangreiches Programm, das einen Einblick in die unterrichtliche und außerunterrichtliche Arbeit der Viktor-von-Scheffel-Schule geben wird. Unterhalten werden die Gäste in der Aula durch tänzerische und musikalische Darbietungen von Schülern.

Auch die Schulspielgruppe präsentiert ihr Können und lädt zum Mitmachen ein. Des Weiteren stehen das Forschen und Experimentieren in naturwissenschaftlichen Fächern wie Chemie und Biologie sowie Mint-Schülerexperimente auf dem Programm.

Um einen Einblick in die unterrichtliche Arbeit in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch zu bekommen, öffnen Lehrkräfte ihre Türen und laden alle zukünftigen Fünftklässler zum Mitmachen ein. In der neu eingerichteten Schülerbücherei werden Lesezeichen gebastelt. Unter dem Motto "Schüler lehren Schüler" leiten Realschüler die "Neuen" an, in Stationenarbeit Holzspielzeug herzustellen.

Kreativ werden auch Teilnehmer des Wahlfachs Kunst, die mit Action Painting ein Bild im Großformat gestalten. Für sportlich Interessierte wird ein Fußballturnier auf dem Hartplatz angeboten.



Für Leib und Seele

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Ganztagesräume und die Pädagogen der Ganztagesschule kennenzulernen, die alle Besucher zum "Herzen dekorieren und verschenken" einladen. Für das leibliche Wohl sorgen die Schülermitverantwortung, die Besucher mit Kaffee und leckeren Kuchen in der Aula verwöhnt, sowie der Caterer, der Deftiges in der Mensa der Realschule anbietet.

Natürlich haben Eltern auch zusätzlich die Möglichkeit, sich bei der Schulleitung Auskünfte zur Ganztagesschule, zum Übertritt sowie zur Schul- und Berufslaufbahn von Realschülern einzuholen und die Schulfamilie kennenzulernen. red