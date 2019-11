Schnuppernachmittag beim Musikverein

"Wir machen Musik...mach auch du mit!" Unter diesem Motto veranstaltet der Musikverein 1895 Marktleugast am heutigen Samstag einen Schnuppernachmittag. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern, die ein Instrument erlernen möchten, aber auch Erwachsene, die als Wiedereinsteiger musizieren möchten. Die Musiker stellen die verschiedenen Instrumente vor und jeder hat die Möglichkeit, alle Instrumente auszuprobieren, um zu sehen, welches am meisten Spaß machen würde. Getränke stehen zur Verfügung und die Eltern können sich bei Kaffee und Kuchen bei der Vereinsführung über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Der Schnuppernachmittag findet von 13 bis 17 Uhr im Marktleugaster Schützenhaus in der Flurstraße 32 statt. red