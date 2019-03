Schnuppernachmittag an der Mittelschule

Im Schuljahr 2019/2020 wird wieder eine Gebundene Ganztagsklasse in der Jahrgangsstufe 5 an der Herzog-Otto-Mittelschule gebildet. Die bestehenden Ganztagsklassen werden in die 6., 7., 8. und 9. Jahrgangsstufe geführt.

Eltern haben die Wahl zwischen der Regelklasse und der Klasse im Ganztagsbetrieb mit Mittagessen und einer Beschulung durch Lehrkräfte am Vor- und Nachmittag, ein Angebot, das sich vor allem an berufstätige Eltern und Erziehungsberechtigte wendet.

Lern-, Übungs- und Studierzeiten wie auch Fördermaßnahmen im sportlichen, musischen und künstlerischen Bereich wechseln sich rhythmisierend ab, Hausaufgaben werden an der Schule mit den Lehrern erledigt. Informationen über die Gebundene Ganztagsklassen im Schuljahr 2019/2020 erhalten alle Interessierten aus erster Hand am Mittwoch, 13. März, um 14.30 Uhr in der Aula der Herzog-Otto-Mittelschule.

Natürlich stehen auch Schulleitung und Lehrkräfte der Ganztagsschule für Informationen zur Verfügung. Ebenso haben an diesem Nachmittag zukünftige Schüler und ihre Eltern Gelegenheit, die vielen Angebote, Facetten und Möglichkeiten wie die der M-Klassen ab der 7. Jahrgangsstufe, die zur Mittleren Reife führen, kennenzulernen.

Unter einer Gebundene Ganztagsschule versteht man einen durchgehend strukturierten Aufenthalt in der Schule, täglich mindestens sieben Stunden, verpflichtend an vier Tagen. Der Pflichtunterricht ist auf den Vor- und Nachmittag verteilt. Über den Tag hinweg wechseln sich Unterricht mit Übungs- und Studierzeiten sowie sportlichen, musischen und künstlerischen Fördermaßnahmen ab.

Unterricht und Hausaufgabenerstellung finden in Zusammenarbeit von Lehrern mit ihren Schülern statt. Die Gebundene Ganztagsschule wird für die Klassen 5 bis 9 für den Mittelschulverbund Lichtenfels, zu dem die Mittelschulen in Ebensfeld/Bad Staffelstein, Lichtenfels, Michelau und Redwitz gehören, nur an der Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels angeboten. red